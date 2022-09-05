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Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину
Обвиняемому вменяется шесть преступлений.

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе в суде признал вину в полном объеме. Об этом передает РИА Новости.

«Признаю вину в полном объеме», — сказал Бекмансуров на заседании в суде.

Обвиняемому вменяется шесть преступлений. Половина из них квалифицируются как особо тяжкие.

Первый заместитель прокурора Пермского края Максим Филиппов сообщил, что Бекмансуров поступил на первый курс и неоднократно обходил территорию для сбора информации с целью преступления. По его словам, в день нападения молодой человек взял с собой более 130 патронов с картечью.

Стрельба в Пермском вузе произошла утром 20 сентября 2021 года. 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с оружием в один из корпусов университета и открыл там стрельбу. Он убил шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка обезвредил сотрудник ДПС. Бекмансуров получил несколько огнестрельных ранений, после чего он впал в кому и ему ампутировали ногу.Ему грозит пожизненный срок.

Фото fedpress.ru