Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин

Борис Лагутин скончался 4 сентября на 85 году жизни.

Скончался двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу Борис Лагутин. Об этом сообщил сайт федерации бокса России.

Борис Лагутин скончался 4 сентября на 85 году жизни.

Он был шестикратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы и первым в истории страны двукратным чемпионом Олимпийских игр. Он выступал на Олимпиадах в Токио (1964 год) и Мехико (1968 год).

«Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича», — говорится в сообщении.

Фото с сайта федерации бокса России