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Рязанские экспортно ориентированные предприятия пригласили принять участие в бизнес-миссии в Турции
Для рязанских бизнесменов-участников бизнес-миссии будут организованы целевые В2 В переговоры с турецкими предпринимателями, заинтересованными в приобретении рязанской продукции

Рязанский центр экспорта АНО «Агентство развития бизнеса» объявил набор участников для предстоящей международной бизнес-миссии предпринимателей в Турцию (Стамбул). Заявки на участие в деловой поездке, которая состоится в середине октября этого года, ждут по телефону +7 (4912)600-521 или на почту info@exportcenter62.ru.

«Как можно шире рассказывать о российских производителях, налаживать и укреплять торгово-экономические связи, приобретать новых партнеров среди турецких предпринимателей, а также обмениваться с иностранными партнерами успешными бизнес-практиками в части развития бизнеса» — такие задачи ставят сегодня в российском экспортном центре региональным отделениям.

Для рязанских бизнесменов-участников бизнес-миссии будут организованы целевые В2 В переговоры с турецкими предпринимателями, заинтересованными в приобретении рязанской продукции, предложена деловая программа встреч по вопросам установления торгового баланса и укрепления партнерства с представителями бизнеса.

Заявки принимаются до 10 сентября по телефону +7 (4912) 600-521 или на почту info@exportcenter62.ru.