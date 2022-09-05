Решетник: работы по ночам на Северной окружной ведутся

По словам министра транспорта Рязанской области Вадима Решетника, ночью привозят грунт и готовят место для следующего рабочего дня.

Работы на Северной окружной ведутся в ночное время. Об этом в понедельник, 5 сентября, на пресс-конференции сообщил министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник.

По его словам, внутри дороги и в полосе отвода много коммуникаций, поэтому в целях безопасности сотрудников работы с насыпью проводятся в дневное время суток.

«Однако в ночное время привозят грунт, ведется подготовка места для следующего рабочего дня, проводится обслуживание техники», — пояснил Решетник.

Ранее рязанцы жаловались на то, что работы на Северной окружной останавливаются в выходные дни и по ночам.