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Решетник о реконструкции Северной окружной: работать без выходных не готовы

В понедельник, 5 сентября, на пресс-конференции министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник рассказал, что дорожники не готовы работать без выходных.

«Люди имеют право минимум на один выходной день в неделю. Это воскресенье», — уточнил Решетник.

Также министр отметил, что на данном этапе работ дорожников не будет тормозить непогода и дождь.

Ранее рязанцы жаловались на то, что работы на Северной окружной останавливаются в выходные дни и по ночам.