Приставы арестовали имущество рязанской фирмы за долг суммой более 280 миллионов

Рязанские приставы арестовали оборудование общества с ограниченной ответственностью за крупный долг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Владелец имущества более года не шел на контакт с сотрудниками органа принудительного исполнения. Судебные приставы установили, что ни директор, ни фирма по месту регистрации не располагались, а принадлежащее ей имущество находилось по другому адресу.

Должнику нужно выплатить налог на сумму более 280 миллионов рублей.

«Если недобросовестный налогоплательщик не погасит долг в полном объеме, то все имущество общества с ограниченной ответственностью будет передано на оценку с последующей реализацией», — отметили в УФССП.