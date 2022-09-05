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После гибели туристов на Камчатке завели еще одно уголовное дело
Руководителя и гида компании «Экстрим Тайм» обвиняют по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

По факту гибели девяти туристов на Ключевской сопке завели еще одно уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Руководителя и гида компании «Экстрим Тайм» обвиняют по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место, где началось восхождение группы и установили полные анкеты участников тура. В офисе фирмы проводятся обыски, с директором проводятся следственные действия.