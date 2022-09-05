Попова рассказала, от чего зависит решение по новым «коронавирусным» ограничениям

Она сделала заявление во время Восточного экономического форума.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, от чего будет зависеть решение по новым ограничениям против коронавируса. Об этом передает РИА Новости .

По ее словам, ограничения вводить не будут, если Роспотребнадзор не увидит нового варианта коронавируса. Об этом Попова сообщила журналистам во время Восточного экономического форума.

«Если мы не увидим нового варианта коронавируса, то скорее всего никаких других ограничительных мероприятий мы вводить не будем» , — сказала глава надзорного органа.