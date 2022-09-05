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Под Рязанью засняли последствия пожара около деревни Голованово
Автор видео заснял семь единиц техники, сгоревших на дороге около Голованова.

Под Рязанью засняли последствия пожара около деревни Голованово. Ролик опубликован на YouTube.

Автор видео заснял семь единиц техники, сгоревших на дороге около Голованова.

«Пять „КамАЗов“ и две „ГАЗели“ пришлось бросить на дороге у хутора Голованово, когда они завязли на песчаной дороге, а огонь верхового пожара в условиях ветреной погоды стал быстро приближаться», — говорится в подписи к ролику.