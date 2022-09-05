Для школы № 49 к новому учебному году обновили кабинеты и интерактивное образовательное пространство

Поддержка учебного заведения осуществляется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

К началу нового учебного года Рязанский завод битумных материалов совместно с администрацией города обновили кабинеты в подшефной школе № 49, а также организовали современное интерактивное пространство для учеников.

Поддержка учебного заведения осуществляется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В кабинете естествознания и библиотеке школы проведен капитальный ремонт, обновлена мебель. Также с 1 сентября ученики смогут проводить время в интерактивном пространстве, которое делится на места для занятий и релакс-зону. Каждый кабинет оформлен в яркой цветовой гамме, оборудован качественной и эргономичной мебелью.

«Поддержка подшефного учебного заведения — одно из важных социальных направлений деятельности нашего предприятия. Мы стараемся способствовать развитию молодого поколения и помогаем сделать процесс обучения максимально интересным. Например, в прошлом году на части фасада учебного заведения появилось граффити с изображением представителей фауны знаменитого Окского заповедника. Этим летом мы обновили кабинеты и верим, что это поможет детям подшефной школы раскрыться и проявить свои способности, научиться чему-то новому», — рассказал гендиректор Рязанского завода битумных материалов Михаил Находкин.

«Наше сотрудничество с Рязанским заводом битумных материалов началось в 2015 году с капитального ремонта помещения музея. С тех пор с каждым годом школа приобретает все более современный облик. Для наших детей — это стимул к новым достижениям, высотам в получении знаний. Выражая благодарность нашим шефам, мы, в свою очередь, обязуемся приложить все усилия для развития творчества, инициативы, работать с еще большим вдохновением и результативностью, чтобы наша рязанская школа стала настоящим вторым домом для детей. Чтобы продолжились добрые традиции, и выпускники нашей школы с гордостью могли сказать, что они здесь учились», — отметил директор школы № 49 Дмитрий Филиппов.

С 2015 года Рязанский завод битумных материалов обновил в школе актовый и спортивный залы, общественные пространства, школьную раздевалку, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, а также кабинеты информатики и иностранного языка.

Справка

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.