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На рязанской трассе сотрудники ГИБДД помогли женщине, которой стало плохо за рулем
Жительница Шацкого района с четырехлетним внуком ехала на своем автомобиле по трассе М5 «Урал», когда ей резко стало плохо.

На рязанской трассе сотрудники ГИБДД помогли женщине, которой стало плохо за рулем. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Жительница Шацкого района с четырехлетним внуком ехала на своем автомобиле по трассе М5 «Урал». В Путятинском районе около села Петино ей резко стало плохо. Она успела позвонить сестре, которая выехала к ней и сообщила в службу спасения. Дежурный состав шацкого ГИБДД принял вызов и соориентировал работников скорой помощи о местонахождении женщины.

Врачи установили, что у пострадавшей поднялось давление и сильно кружилась голова. Ей сделали электрокардиографию, укол от давления и обезболивающее. После этого родственница рязанки отвезла ее с ребенком домой.