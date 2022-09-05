Команда Рязанского приборного завода завоевала четыре медали на спартакиаде трудящихся Рязани

Спортсмены Государственного Рязанского приборного завода приняли участие в спартакиаде трудящихся Рязани. Команда выиграла четыре награды разного достоинства.

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) завоевала «золото» по дартсу. В этом виде спорта отличились мастер участка Наталья Останкова и контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов Наталья Мисюрева.

Инженер-конструктор Юлия Мельник взошла на вторую ступень пьедестала почета в личном зачете по плаванию.

По итогам соревнований заводские сборные команды по настольному теннису и стритболу заняли третьи призовые места.

«Наше предприятие успешно участвует в спартакиаде трудящихся Рязани не один год. И в этот раз команда АО „ГРПЗ“ по праву заслужила поздравления и самые добрые слова. Заводские спортсмены завоевали медали в непростой борьбе, показали огромную волю к победе, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Мы стремимся поддерживать систематические занятия наших работников физкультурой и спортом. На заводе популярны волейбол, мини-футбол, стритбол, спортивное ориентирование, настольный теннис, лыжные виды спорта. В течение года предприятие при поддержке профкома организует заводские личные и командные первенства по разным дисциплинам. В них участвуют любители спорта практически из всех комплексов, цехов и отделов».

Спартакиада трудящихся Рязани организована управлением по физической культуре и массовому спорту администрации. В рамках мероприятия на различных спортивных объектах проходили соревнования по дартсу, настольному теннису, легкой атлетике, гиревому спорту, стритболу, плаванию. За награды боролись представители четырнадцати рязанских предприятий.