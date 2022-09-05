Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
13°
Втр, 06
12°
Срд, 07
14°
ЦБ USD 60.37 0.13 03/09
ЦБ EUR 60.22 -0.06 03/09
Нал. USD 63.5 / 62.77 05/09 12:31
Нал. EUR 63.55 / 62.32 05/09 12:31
Новости
Публикации
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 2022 14:30
4 796
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
3 966
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
30 августа 19:43
4 439
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
30 августа 10:30
4 682
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Команда Рязанского приборного завода завоевала четыре медали на спартакиаде трудящихся Рязани

Спортсмены Государственного Рязанского приборного завода приняли участие в спартакиаде трудящихся Рязани. Команда выиграла четыре награды разного достоинства.

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) завоевала «золото» по дартсу. В этом виде спорта отличились мастер участка Наталья Останкова и контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов Наталья Мисюрева.

Инженер-конструктор Юлия Мельник взошла на вторую ступень пьедестала почета в личном зачете по плаванию.

По итогам соревнований заводские сборные команды по настольному теннису и стритболу заняли третьи призовые места.

«Наше предприятие успешно участвует в спартакиаде трудящихся Рязани не один год. И в этот раз команда АО „ГРПЗ“ по праву заслужила поздравления и самые добрые слова. Заводские спортсмены завоевали медали в непростой борьбе, показали огромную волю к победе, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Мы стремимся поддерживать систематические занятия наших работников физкультурой и спортом. На заводе популярны волейбол, мини-футбол, стритбол, спортивное ориентирование, настольный теннис, лыжные виды спорта. В течение года предприятие при поддержке профкома организует заводские личные и командные первенства по разным дисциплинам. В них участвуют любители спорта практически из всех комплексов, цехов и отделов».

Спартакиада трудящихся Рязани организована управлением по физической культуре и массовому спорту администрации. В рамках мероприятия на различных спортивных объектах проходили соревнования по дартсу, настольному теннису, легкой атлетике, гиревому спорту, стритболу, плаванию. За награды боролись представители четырнадцати рязанских предприятий.