Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Бывший журналист «Коммерсанта» и советник главы «Роскосмоса» признали виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа. Вину в суде не признал.

Контрразведка посчитала иностранца, с которым переписывался Сафронов, кадровым военным НАТО.

По версии следствия, несколько лет Сафронов выполнял задания одной из спецслужб Чехии, собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Напомним, Сафронова арестовали в 2020 году.