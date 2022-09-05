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Число погибших на камчатском вулкане туристов увеличилось до восьми

До восьми выросло число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно о шести погибших. Василевский заявил, что число жертв увеличилось до восьми. О гибели туристов сообщил гид, находящийся на вулкане, который выходит на связь по спутниковому телефону.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Группа туристов, в которой находились 10 человек и два гида, начала восхождение на вулкан Ключевская сопка с 30 августа. Девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тысячи метров, а остальные остались в лагере. В субботу, 3 сентября, на высоте около 4 тысячи 150 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли.

Ранее МЧС опубликовало кадры спасательной операции на Камчатке. Число погибших увеличилось.

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