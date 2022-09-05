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Адвокат рассказала, сколько лет тюрьмы грозит за выход голым на балкон
Для возбуждения дела достаточно показаний детей и их законных представителей, фото- и видеофиксация не понадобится.

Адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова сообщила, что человеку, вышедшему на балкон голым, которого заметил с улицы ребенок, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом передает РИА Новости.

По словам специалиста, за нахождение на балконе в голом виде или занятие сексом может грозить срок, если это увидели дети. Адвокат пояснила, что можно попасть под уголовную статью 135 за развратные действия.

Отмечается, что для возбуждения дела достаточно показаний детей и их законных представителей, фото- и видеофиксация не понадобится.

Тютюнникова объяснила, что человек, которого обвиняют в развратных действиях, может заявить о ложном доносе. В таком случае тот, кто сделал ложное заявление, может лишиться свободы на срок до шести лет.