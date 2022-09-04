В Спасском районе во время пожара в бане погиб мужчина

В Спасском районе в воскресенье, 4 сентября, в селе Новики загорелась баня на улице Юбилейной. На пожаре погиб мужчина 1978 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Спасском районе в воскресенье, 4 сентября, в селе Новики загорелась баня на улице Юбилейной. На пожаре погиб мужчина 1978 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14:10. На место выехал один автомобили и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.