В Сасовском районе из-за пожара многодетная семья осталась без жилья

В селе Любовниково Сасовского района днем в субботу, 3 сентября, сгорел дом многодетной семье. Вызов поступил в 14:42, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В селе Любовниково Сасовского района днем в субботу, 3 сентября, сгорел дом многодетной семье. Вызов поступил в 14:42, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Огонь повредил дом на площади 64 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 15:18. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники.

Рязанцы просят помочь семье погорельцев одеждой, вещами, бытовой химией. Пост об этом опубликован в соцсетях .