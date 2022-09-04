В Сасовском районе из-за пожара многодетная семья осталась без жилья
В селе Любовниково Сасовского района днем в субботу, 3 сентября, сгорел дом многодетной семье. Вызов поступил в 14:42, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В селе Любовниково Сасовского района днем в субботу, 3 сентября, сгорел дом многодетной семье. Вызов поступил в 14:42, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Огонь повредил дом на площади 64 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 15:18. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники.
Рязанцы просят помочь семье погорельцев одеждой, вещами, бытовой химией. Пост об этом опубликован в
«Семья осталась без жилья, средств существования, в семье трое взрослых и четверо детей. Дети: трое мальчиков, 4 года, 3 года, 14 лет, девочка 12 лет. Звоните по номеру