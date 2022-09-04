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В рязанском дворе на улице Гагарина развелись крысы
Жильцы дома на улице Гагарина, 82 пожаловались на множество крыс во дворе. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жильцы дома на улице Гагарина, 82 пожаловались на множество крыс во дворе. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Их до такой степени уже много у нас во дворе, что мусор выкинуть страшно, подойти к помойке, что выйти из подъезда. Во дворе бегают, как постоянные жильцы. На детской площадке их также очень много. А там детки. В палисадниках они поселились тоже. Под окнами сделали себе проход в подвал, который мы своими силами заливали, а они прогрызали пару раз. На помойке вечные драки крыс, мимо проходящие люди кричат от такого вида, они бросаются на людей, на животных. Жить невозможно стало. Обращались все по сотни раз, никому до нас дела нет», — пожаловалась рязанка.

По ее словам, с мусоровоза постоянно текут помои на дорогу между площадкой двора и помойкой. От этого во дворе все время стоит вонь.

«Тараканы ползают по подъездам. Сейчас будет холодно, и они в квартиры полезут. Вопрос: за что люди платят каждый месяц? Разбираться с этими проблемами не хочет ни одна инстанция», — добавила женщина.