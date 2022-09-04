В Рязанской области третьи сутки фиксируют более 500 заболевших коронавирусом

В Рязанской области за сутки зафиксировали 512 новых случаев Covid-19. Данные привел федеральный оперштаб в воскресенье, 4 сентября. Таким образом, уже третьи сутки в регионе выявляют более 500 заболевших.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 512 новых случаев Covid-19. Данные привел федеральный оперштаб в воскресенье, 4 сентября. Таким образом, уже третьи сутки в регионе выявляют более 500 заболевших.

За сутки выздоровели 312 рязанцев, 10 госпитализированы. Летальных исходов нет.

Всего в России за сутки выявили 48 042 новых случая заражения коронавирусом. Рост числа госпитализаций отмечен в восьми регионах, снижение — в 74, ситуация не изменилась в трех субъектах.