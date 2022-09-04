В Рязанской области 5 сентября ожидается до +15 градусов

В Рязанской области в понедельник, 5 сентября, температура воздуха ночью составит + 1…+ 6 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем будет + 10…+ 15 градусов.