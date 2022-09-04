В Рязанской области 5 сентября ожидается до +15 градусов
В Рязанской области в понедельник, 5 сентября, температура воздуха ночью составит + 1…+ 6 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем будет + 10…+ 15 градусов.
В Рязанской области в понедельник, 5 сентября, температура воздуха ночью составит + 1…+ 6 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем будет + 10…+ 15 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков.
Днем пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Напомним, ранее рязанцев предупредили об утренних и ночных заморозках.