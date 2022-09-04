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В Рязани после пожара в квартире госпитализировали двух человек
В Рязани в воскресенье, 4 сентября, произошел пожар в квартире дома на улице Октябрьской. Сообщение о возгорании поступило в 14:05, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в воскресенье, 4 сентября, произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Октябрьской. Сообщение о возгорании поступило в 14:05, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место выехали шесть пожарных автомобилей, 16 сотрудников. В 14:19 возгорание локализовали на площади 27 кв. м. Площадь пожара — 28 кв. м.

При пожаре пострадали два человека. Их личности установлены. Мужчина 1990 года рождения и мужчина 1952 года рождения госпитализированы.