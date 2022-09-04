В Рязани на гастрономическом фестивале риса приготовили плов на 200 человек

В Рязанском дворце молодежи в субботу, 3 сентября, прошел гастрономический фестиваль риса и плова. Плов из 12 кг риса приготовили примерно на 200 человек.

В Рязанском дворце молодежи в субботу, 3 сентября, прошел гастрономический фестиваль риса и плова. Плов из 12 кг риса приготовили примерно на 200 человек.

Организовали мероприятие общероссийское объединение корейцев Рязанской области, узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» и автономная некоммерческая организация «Универсальное развлекательное агентство».

Вдохновителем выступил Международный фестиваль риса имени Н. В. Кима — известного советского селекционера, разработавшего производственную технологию выращивания риса на берегах Амударьи, Хорезмской области, Узбекистана.

Почетным гостем фестиваля стала правнучка селекционера Ирина Ким. Гости и участники мероприятия познакомились с фотовыставкой, представленной НИИ риса из Краснодара, где можно было посмотреть, как выращивается эта культура.

Пловом угостили всех участников фестиваля. На сцене Рязанского дворца молодежи выступили детский музыкальный театр «Созвездие добра», танцевальный коллектив Bread Ducks, исполнитель узбекского фольклора Нозим Каримов, корейский хор «Чосон» и рок-группа «Ё».