Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 04
17°
Пнд, 05
13°
Втр, 06
12°
ЦБ USD 60.37 0.13 03/09
ЦБ EUR 60.22 -0.06 03/09
Нал. USD 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Нал. EUR 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Новости
Публикации
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
Вчера 14:30
3 553
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
3 318
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
30 августа 19:43
3 922
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
30 августа 10:30
4 191
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани на гастрономическом фестивале риса приготовили плов на 200 человек
В Рязанском дворце молодежи в субботу, 3 сентября, прошел гастрономический фестиваль риса и плова. Плов из 12 кг риса приготовили примерно на 200 человек.

В Рязанском дворце молодежи в субботу, 3 сентября, прошел гастрономический фестиваль риса и плова. Плов из 12 кг риса приготовили примерно на 200 человек.

Организовали мероприятие общероссийское объединение корейцев Рязанской области, узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» и автономная некоммерческая организация «Универсальное развлекательное агентство».

Вдохновителем выступил Международный фестиваль риса имени Н. В. Кима — известного советского селекционера, разработавшего производственную технологию выращивания риса на берегах Амударьи, Хорезмской области, Узбекистана.

Почетным гостем фестиваля стала правнучка селекционера Ирина Ким. Гости и участники мероприятия познакомились с фотовыставкой, представленной НИИ риса из Краснодара, где можно было посмотреть, как выращивается эта культура.

Пловом угостили всех участников фестиваля. На сцене Рязанского дворца молодежи выступили детский музыкальный театр «Созвездие добра», танцевальный коллектив Bread Ducks, исполнитель узбекского фольклора Нозим Каримов, корейский хор «Чосон» и рок-группа «Ё».