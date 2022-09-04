В Рязани кража из магазина кальянов попала на видео

В Рязани неизвестные ограбили магазин кальянов на улице Гагарина. По словам сотрудников, преступление произошло в 5:29 в субботу, 3 сентября. Момент ограбления попал на видео.

В Рязани неизвестные ограбили магазин кальянов на улице Гагарина. Как рассказали РЗН. инфо сотрудники, преступление произошло в 5:29 в субботу, 3 сентября. Момент ограбления попал на видео.

Злоумышленников было двое. Один из них вынес выручку, кальян и аксессуары к нему. Второй мужчина в это время стоял в стороне.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Горожан просят откликнуться, если они узнают личности злоумышленников.