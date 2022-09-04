В России треть крупных банков предложила открыть вклады в юанях

В России 10 из 30 крупнейших банков предлагают открыть вклады в юанях. При этом во многих ставки невысоки, так как они связаны со ставками по юаню на денежном и облигационном рынке. Об этом рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

В России 10 из 30 крупнейших банков предлагают открыть вклады в юанях. При этом во многих ставки невысоки, так как они связаны со ставками по юаню на денежном и облигационном рынке. Об этом рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Вклад в китайских юанях доступен в ВТБ, ГПБ, Альфа-банке, РСХБ, МКБ, ВБРР, банках «Дом.РФ», «Санкт-Петербург», «Зенит» и «Тинькофф». Из 12 банков Дальневосточного федерального округа вклад в юанях открыть можно лишь в трех: «Алмазэргиэнбанке», «Саммит банке» и «Азиатско-Тихоокеанском банке».

Одни из самых высоких ставок в МКБ — до 1,7%, Альфа-банке — до 1,5% и «Тинькофф банке» — до 1,5% годовых, однако при условии открытия вклада на один-два года. Более высокие ставки предлагают лишь в «Азиатско-Тихоокеанском банке» — до 8,2% и в ВТБ — до 8%. Одну из самых маленьких ставок, в 0,01%, предлагают в «Тинькофф банке» для вкладов на три-пять месяцев и «Саммит банке».

По словам Емельянова, такие низкие ставки связаны с низкими ставками по юаню на денежном и облигационном рынке. Чтобы платить вкладчикам, банки должны сами инвестировать юани во что-то. Для этого обычно используют надежные облигации. Доходности по ним сейчас около 3%, а банки готовы делиться с клиентами примерно половиной дохода, отметил эксперт.

Кроме того, в Китае ставки уже много лет ниже, чем в России, так как и инфляция там ниже и редко превышает 3%. Платить больше по юаню отечественные банки станут лишь если в Китае произойдут серьезные проблемы или сами будут испытывать дефицит валюты, в том числе юаня.

«Обычно это временное явление, и банки за счет привлечения дорогих вкладов быстро набирают нужную им массу, а потом снижают валютные ставки обратно. С юанем будет то же самое», — сказал Емельянов.

При этом руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что низкие ставки по вкладам в юанях, скорее всего, отражают отсутствие у банков большого интереса к активным операциям в данной валюте.