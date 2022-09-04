Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
14°
Втр, 06
13°
Срд, 07
14°
ЦБ USD 60.37 0.13 03/09
ЦБ EUR 60.22 -0.06 03/09
Нал. USD 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Нал. EUR 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Новости
Публикации
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 2022 14:30
4 124
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
3 546
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
30 августа 19:43
4 101
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
30 августа 10:30
4 358
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Роспотребнадзоре сообщили о состоянии воздуха в Касимовском районе
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в связи с лесными пожарами.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в связи с лесными пожарами.

На момент проведения лабораторно-инструментальных исследований воздуха в воскресенье, 4 сентября, установлено, что в Гусе-Железном и в Касимове пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Контроль за состоянием воздуха на территории области продолжается, сообщили в управлении Роспотребнадзора.