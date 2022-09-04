В Роспотребнадзоре сообщили о состоянии воздуха в Касимовском районе

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в связи с лесными пожарами.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в связи с лесными пожарами.

На момент проведения лабораторно-инструментальных исследований воздуха в воскресенье, 4 сентября, установлено, что в Гусе-Железном и в Касимове пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Контроль за состоянием воздуха на территории области продолжается, сообщили в управлении Роспотребнадзора.