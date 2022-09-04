Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 04
17°
Пнд, 05
13°
Втр, 06
12°
ЦБ USD 60.37 0.13 03/09
ЦБ EUR 60.22 -0.06 03/09
Нал. USD 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Нал. EUR 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Новости
Публикации
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
Вчера 14:30
2 923
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
3 119
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
30 августа 19:43
3 746
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
30 августа 10:30
4 017
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Петербурге мужчина выбросил собаку жены из окна многоэтажки
Житель Санкт-Петербурга выбросил собаку жены с пятого этажа дома на Алтайской улице. Животное погибло, сообщает РЕН ТВ.

Житель Санкт-Петербурга выбросил собаку жены с пятого этажа дома на Алтайской улице. Животное погибло, сообщает РЕН ТВ.

Это произошло вечером 3 сентября, когда 45-летняя женщина была на работе. В полицию обратились очевидцы происшествия. Известно, что собаку выбросили из окна со стороны дома, расположенной напротив детского сада.

На месте оперативники задержали 49-летнего мужчину. Ему может грозить реальный срок.

Ранее житель Петербурга уже привлекался к ответственности за избиение сотрудника полиции в аэропорту.