В Петербурге мужчина выбросил собаку жены из окна многоэтажки

Житель Санкт-Петербурга выбросил собаку жены с пятого этажа дома на Алтайской улице. Животное погибло, сообщает РЕН ТВ.

Житель Санкт-Петербурга выбросил собаку жены с пятого этажа дома на Алтайской улице. Животное погибло, сообщает РЕН ТВ.

Это произошло вечером 3 сентября, когда 45-летняя женщина была на работе. В полицию обратились очевидцы происшествия. Известно, что собаку выбросили из окна со стороны дома, расположенной напротив детского сада.

На месте оперативники задержали 49-летнего мужчину. Ему может грозить реальный срок.

Ранее житель Петербурга уже привлекался к ответственности за избиение сотрудника полиции в аэропорту.