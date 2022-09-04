В Касимове День города пройдет без фейерверка

В Касимове в воскресенье, 4 сентября, жители отмечают день 870-летия города. Из-за сложившейся обстановки с пожарами власти приняли решение об отмене фейерверка.

В Касимове в воскресенье, 4 сентября, жители отмечают день 870-летия города. Из-за сложившейся обстановки с пожарами власти приняли решение об отмене фейерверка. Об этом сообщается в официальной группе администрации города.

«Понимаем, что многие ждали его, но безопасность важнее!» — сообщили в пресс-службе.

В 20:00 состоится продолжение праздничной программы, выступят вокально-инструментальные коллективы и солисты Касимова и Шацкого района. Специальные гости вечера — артист Звонкий и группа «Вирус».