В Дашково-Песочне загорелся мусор
В Рязани в Дашково-Песочне произошел пожар. ЧП произошло вечером в субботу, 3 сентября. Видео с места происшествия опубликовал Rzn Life.
В Рязани в Дашково-Песочне произошел пожар. ЧП произошло вечером в субботу, 3 сентября. Видео с места происшествия опубликовал Rzn Life.
Сообщение о возгорании поступило в 21:38, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Горел мусор на улице Шереметьевской. В 22:30 пожар ликвидировали.
Привлекались 2 единицы техники и 5 сотрудников. Пострадавших нет.