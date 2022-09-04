Песков заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова разговаривать с Киевом. При этом предметом переговоров он назвал выполнение условий России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова разговаривать с Киевом. При этом предметом переговоров он назвал выполнение условий России.
«Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
Также Песков утвердительно ответил на вопрос, являются ли условия Москвы прежними.