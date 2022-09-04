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Окскому заповеднику нужна помощь для работающих на пожарах сотрудников
На территории Окского заповедника все еще действует режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники отдела охраны и члены пожарной команды заповедника контролируют очаги возгораний, проводится опашка шириной 25 метров. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

На территории Окского заповедника все еще действует режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники отдела охраны и члены пожарной команды заповедника контролируют очаги

возгораний, проводится опашка шириной 25 метров. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Лесные пожары зацепили территорию биосферного полигона. В настоящий момент основное внимание пожарных и добровольцев направлено на то, чтобы отстоять от огня села Касимовского района — Чарус и Лубяники. Проводится опашка территорий и прокладка минерализованных полос.

Сейчас посещение заповедника, в том числе Центральной усадьбы в поселке Брыкин Бор, запрещено. На данный момент самая востребованная помощь заповеднику может заключаться в закупке сухих пайков для работающих на пожарах сотрудников, сообщили в пресс-службе.

По вопросам, связанным с помощью заповеднику, просят обращаться к Марине Константиновне Туруниной по телефону +7 (910) 637-94-78.

Напомним, накануне врио губернатора области Павел Малков заявил, что угрозы пожаров для населенных пунктов нет. Ранее Малков называл причинами возгораний природные явления.

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