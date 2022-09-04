Аналитик спрогнозировал в Европе отказ от евро

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев высказал мнение, что некоторые страны Европы могут отказаться от евро. Об этом он рассказал в воскресенье, 4 сентября, агентству «Прайм».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев высказал мнение, что некоторые страны Европы могут отказаться от евро. Об этом он рассказал в воскресенье, 4 сентября, агентству « Прайм ».

По его словам, уже в скором времени первыми отказаться от евро в пользу нацвалюты могут Италия, Греция, Испания и Португалия — страны с высоким уровнем долга.

«На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выход из еврозоны и возвращение к национальной валюте», — считает Васильев.

Он также отметил резкое сокращение экономики еврозоны в последние месяцы и подчеркнул, что после наступления холодов процесс только ускорится. В ходе энергокризиса и упадка промышленности евро уже достиг рекордно низкого значения за 20 лет, добавил Васильев.

«К концу года, как ожидается, вступит эмбарго Европы на импорт нефти из России. Это может еще больше ухудшить энергокризис в Европе», — считает специалист.

По его мнению, в Европе может увеличиться число тех, кто хочет договариваться с Россией и ослаблять санкции.