Во Владивостоке пьяный мужчина избил подростков и попал в психбольницу

Во Владивостоке пьяный мужчина избил подростков и попал в психбольницу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.

По информации ведомства, местная жительница рассказала, что в колледж парикмахерских искусств зашел неизвестный, начал ломать мебель и угрожать присутствующим. Полиция установила, что пьяный мужчина жил в квартире над учреждением. У него был конфликт с подростками.

«Мужчина нанес телесные повреждения двум несовершеннолетним и повредил имущество в приемной учебного заведения… Работники частного охранного предприятия задержали правонарушителя и передали полицейским. В отделе полиции мужчина продолжил агрессивное поведение, после чего был передан бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации», — сообщил собеседник агентства.

Для установления степени тяжести подростков направили на судмедэкспертизу. Администратор колледжа не ответила на вопрос журналистов, как неизвестный смог попасть в здание.