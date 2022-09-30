В Свердловской области четыре военкомата отменили отправки мобилизованных

Это произошло из-за нехватки мест в 32 военном городке Екатеринбурга и Елани, сообщил представитель Орджоникидзевского военкомата.

В Свердловской области четыре военкомата отменили отправки мобилизованных. Об этом пишет URA.RU.

В пятницу, 30 сентября, Орджоникидзевский, Кировский (оба — Екатеринбург), Первоуральский и Режевский военкоматы отменили отправку мобилизованных, перенеся ее на более позднее время. Это произошло из-за нехватки мест в 32 военном городке Екатеринбурга и Елани, сообщил представитель Орджоникидзевского военкомата. Он отметил, что накануне в городок прибыло 32 автобуса, а сегодня военкомат планирует обзванивать мобилизованных, чтобы сообщить дату отправки.

Об отмене отправки из Кировского района изданию рассказали в военкомате, а свидетелем отмены отправки из Первоуральска стал корреспондент URA.RU. О переносе отправки из Режевского военкомата жителям сообщил глава города Константин Трофимов.

Уточняется, что в Верхней Пышме отправка мобилизованных прошла в штатном режиме, в приемной военкомата Свердловской области не смогли прокомментировать ситуацию.