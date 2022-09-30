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В Скопине задержали 30-летнюю закладчицу
На нее завели уголовное дело.

В Скопине задержали 30-летнюю закладчицу. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские определили маршрут передвижения женщины и задержали ее на одной из улиц Скопина. Во время досмотра у нее нашли пакетик с производным N-метилэфедрона.

Оперативники узнали, что преступница недавно получила координаты крупной закладки с наркотиков, предназначенным для сбыта. Тайник нашли, в нем находилась упаковка с 20 граммами «синтетики». После полицейские вместе с задержанной прошлись по ее маршруту и изъяли несколько сделанных закладок.

В общей сложности из оборота изъяли 26 граммов производного N-метилэфедрона и мефедрона.

По предварительным данным, девушка около недели работала закладчицей на интернет-магазин около недели. Она должна была получать оптовые партии наркотиков и распространять их на территории Скопина.

Полицейские завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размерах»). Специалисты предпринимают меры по пресечению преступной деятельности сообщников закладчицы.