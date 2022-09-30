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В Рязани открылось новое арт-пространство «Галерея в центре»
Открытие состоялось в четверг, 29 сентября, в центре стоматологии и имплантологии Александра Кузнецова.

В Рязани открылось новое арт-пространство «Галерея в центре». Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил основатель пространства Александр Кузнецов.

Открытие состоялось в четверг, 29 сентября, в центре стоматологии и имплантологии Александра Кузнецова. По его словам, название пространства выбрали не случайно. Оно указывает на локацию нового арт-пространства и отражает его предназначение: галерея в центре нашего города, галерея в центре стоматологии и имплантологии, галерея в центре общественного внимания.

Планируется, что новое арт-пространство привлечет внимание к развитию в регионе современного искусства.

Новая галерея открылась выставкой живописных работ российского художника, почетного члена Российской академии художеств, вице-президента ассоциации «Искусства народов мира» Вадима Овсянникова — «Одно дыхание». По словам художника, источником вдохновения для создания многих его полотен стала Старая Рязань.

В конце мероприятия выступил научный сотрудник отдела средневековой археологии, кандидат исторических наук, руководитель Старорязанской археологической экспедиции (СТРАЭ) ИА РАН Игорь Стрикалов. Его научное сообщение было посвящено славной истории Старой Рязани,

Галерея расположена в центре стоматологии и имплантологии Александра Кузнецова по адресу: Рязань, улица Чапаева, дом № 59. Телефон: 50-11-11.