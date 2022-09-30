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В Новосибирской области за организацию поджогов военкоматов задержали мужчину
Им оказался безработный 23-летний житель Новосибирска. Возбуждено уголовное дело.

В Новосибирской области за организацию поджогов военкоматов задержали мужчину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального УФСБ Ирину Зеброву.

Подозреваемый искал исполнителей поджогов по заданию «западных заказчиков». Им оказался безработный 23-летний житель Новосибирска.

Официальный представитель УФСБ уточнила, что поджоги предназначались для «устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на организацию совершения террористического акта»).