В Новосибирской области за организацию поджогов военкоматов задержали мужчину
Им оказался безработный 23-летний житель Новосибирска. Возбуждено уголовное дело.
В Новосибирской области за организацию поджогов военкоматов задержали мужчину. Об этом пишет
Подозреваемый искал исполнителей поджогов по заданию «западных заказчиков». Им оказался безработный 23-летний житель Новосибирска.
Официальный представитель УФСБ уточнила, что поджоги предназначались для «устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на организацию совершения террористического акта»).