Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
17°
Сбт, 01
17°
Вск, 02
15°
ЦБ USD 57.41 -1.04 30/09
ЦБ EUR 55.41 -0.31 30/09
Нал. USD 62.55 / 58.8 30/09 13:43
Нал. EUR 60.01 / 57.79 30/09 14:05
Новости
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
Вчера 09:15
6 802
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 2022 19:39
9 303
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
24 858
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
3 231
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Госдуму внесли законопроект об участии заключенных в спецоперации

В Госдуму внесли законопроект об участии заключенных в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Башкирии.

Согласно документу суд может предоставить осужденному отсрочку отбывания наказания в связи с участием в спецоперации. Далее предлагается исходить из расчета десять дней лишения свободы за один день участия в военных действиях. Если осужденный получит травму, его дальнейшее отбывание наказания или смягчение срока решит суд.

Отсрочку предлагают предоставить осужденным, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы, при условии добровольного их согласия.

Уточняется, что осужденные за преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет и ряда других тяжких уголовных правонарушений не смогут воспользоваться отсрочкой.