В Госдуму внесли законопроект об участии заключенных в спецоперации

В Госдуму внесли законопроект об участии заключенных в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Башкирии.

Согласно документу суд может предоставить осужденному отсрочку отбывания наказания в связи с участием в спецоперации. Далее предлагается исходить из расчета десять дней лишения свободы за один день участия в военных действиях. Если осужденный получит травму, его дальнейшее отбывание наказания или смягчение срока решит суд.

Отсрочку предлагают предоставить осужденным, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы, при условии добровольного их согласия.

Уточняется, что осужденные за преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет и ряда других тяжких уголовных правонарушений не смогут воспользоваться отсрочкой.