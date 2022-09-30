В Госдуме попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией

Ранее на ошибки в работе военкоматов указал президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.

Российских медиков попросили мобилизовывать в соответствии с их специализацией. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил депутат Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передали РИА Новости.

Леонов обратился в Минобороны с просьбой учитывать специализации врачей при мобилизации. Ранее на ошибки в работе военкоматов указал президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза. Он заявил, что есть случаи, когда высококлассных врачей зачисляют мотострелками или в младший медперсонал.

Сам Леонов в своем Telegram-канале также не раз заявлял, что ему приходят подобные запросы от мобилизованных медработников.

В соответствии с этим депутат обратился к заместителю министра обороны Алексею Криворучко с просьбой учитывать острую необходимость в условиях СВО в квалифицированных медработниках.