Рязанка рассказала о мужчине, пристававшем к ней в автобусе

Инцидент случился в автобусе № 49 в пятницу, 30 сентября, примерно в 11:00.

Рязанка рассказала о мужчине, пристававшем к ней в автобусе. Об этом она сообщила в группе « Рязань ».

Инцидент случился в автобусе № 49 в пятницу, 30 сентября, примерно в 11:00.

«Сначала он начал тереться об меня своей „пятой точкой“, потом приступил трогать меня за ягодицы. Попыталась встать — он встал со мной. Потом написал у себя сообщение „мне выйти на следующей остановки“. И я вышла из автобуса», — написала женщина.