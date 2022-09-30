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Рязанка рассказала о мужчине, пристававшем к ней в автобусе
Инцидент случился в автобусе № 49 в пятницу, 30 сентября, примерно в 11:00.

Рязанка рассказала о мужчине, пристававшем к ней в автобусе. Об этом она сообщила в группе «Рязань».

Инцидент случился в автобусе № 49 в пятницу, 30 сентября, примерно в 11:00.

«Сначала он начал тереться об меня своей „пятой точкой“, потом приступил трогать меня за ягодицы. Попыталась встать — он встал со мной. Потом написал у себя сообщение „мне выйти на следующей остановки“. И я вышла из автобуса», — написала женщина.