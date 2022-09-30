Путин призвал украинские власти прекратить огонь и боевые действия

Президент России Владимир Путин призвал украинские власти прекратить огонь и боевые действия. Об этом он заявил во время обращения к гражданам страны.

«Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернутся за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор народа этих областей сделан. Россия его не предаст», — заявил глава государства.

Напомним, в Большом Кремлевском дворце проходит церемония вхождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.