При пожаре в Рыбновском районе пострадали двое мужчин

Пожар произошел в четверг, 29 сентября, в 21:34 в деревне Новоселки.

При пожаре в Рыбновском районе пострадали двое мужчин. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел в четверг, 29 сентября, в 21:34. В деревне Новоселки горел бревенчатый жилой дом с печным отоплением. Огонь повредил крышу и дом внутри по всей площади в 60 квадратных метра.

При пожаре пострадали мужчины 51 и 44 лет. Их госпитализировали.

На тушение пожара выезжали три автомобиля и семь человек личного состава государственной пожарной службы.