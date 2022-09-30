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Посольство России в США ответило на публикацию в СМИ о возможном ударе по Кремлю
Автор статьи, ссылаясь на анонимные источники в Пентагоне, сообщил о якобы готовящихся планах ударов по российскому военно-политическому руководству.

Посольство России в США ответило на публикацию в СМИ о возможном ударе по Кремлю. Об этом пишет РИА Новости.

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало статью в издании Newsweek. Автор публикации, ссылаясь на анонимные источники в Пентагоне, сообщил о якобы готовящихся планах ударов по российскому военно-политическому руководству. По его словам, это будет реакцией на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны России.

«Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики», — заявило посольство.

В дипмиссии призвали Пентагон не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.

Ранее Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, почему НАТО не будет вмешиваться в ситуацию, если Россия применит ядерное оружие.