Песков: удары ВСУ по новым территориям будут расцениваться как акт агрессии против России

Удары украинских боевиков по новым территориям будут расцениваться как акт агрессии против России. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Речь идет о территориях ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, которые присоединятся к России по итогам референдумов.

По словам Пескова, если ВСУ начнут атаковать указанные территории, их удары расценят как агрессию против России.