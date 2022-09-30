Первые призванные в рамках частичной мобилизации прибыли в зону СВО

Первые призванные в рамках частичной мобилизации прибыли в зону СВО. Об этом со ссылкой на народную милицию ДНР сообщила « Газета.ру ».

В сообщении ведомства указано, что военные прибыли на территорию Донецкой народной республики. «Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев», — сообщили в полиции.

Отмечается, что «жители народных республик с воодушевлением встретили подошедшие силы».

Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в среду, 21 сентября.