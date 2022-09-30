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Малков пообещал рязанским производителям поддержку в развитии
Губернатор Рязанской области Павел Малков побывал с рабочим визитом в Пронском районе.

Губернатор Рязанской области Павел Малков побывал с рабочим визитом в Пронском районе. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Малков посетил предприятия района. Он посмотрел, как работает Новомичуринский хлебозавод. Предприятие выпускает 46 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в сутки. В ноябре на заводе планируют запустить еще одну линию по производству печенья. Малков отметил высокий уровень организации рабочих процессов и качество продукции.

Также губернатор посетил ООО «Эко-Золопродукт Рязань», которое специализируется на производстве изделий из бетона. На предприятии ежегодно выпускают около 300 тысяч кубометров блоков из ячеистого бетона.

«У этого промышленного предприятия нет серьезных проблем, производство расширяется. Будем оказывать со своей со стороны всю необходимую поддержку в развитии, в том числе в получении средств господдержки на реализацию новых инвестиционных проектов», — отметил Малков.

Подробнее о визите губернатора в Пронский район читайте по ссылке.