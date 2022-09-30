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«Известия»: в России ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста
После объявления частичной мобилизации в России ряд банков перевел заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили скоринг заявок.

В России ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Источники сообщили, что после объявления частичной мобилизации в России ряд банков перевел заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили скоринг заявок.

Как сообщили изданию, все зависит от индивидуальных характеристик. Однако у лиц мужского пола шансы получить кредит стали значительно ниже.