«Известия»: в России ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста

После объявления частичной мобилизации в России ряд банков перевел заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили скоринг заявок.

В России ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Источники сообщили, что после объявления частичной мобилизации в России ряд банков перевел заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили скоринг заявок.

Как сообщили изданию, все зависит от индивидуальных характеристик. Однако у лиц мужского пола шансы получить кредит стали значительно ниже.