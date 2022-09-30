Финляндия закрыла границу для российских туристов

Это последняя из приграничных стран ЕС, которая закрыла границу для российских туристов. Еще 19 сентября границы закрыли Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Финляндия закрыла границу для российских туристов. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщило правительство страны.

Это последняя из приграничных стран ЕС, которая закрыла границу для российских туристов. Еще 19 сентября границы закрыли Польша, Литва, Латвия и Эстония.

«Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении финского кабмина.

Постановление распространяется как на приезжающих в Финляндию туристов, так и на транзит в другие страны через страну.

Ограничения основаны на статье Шенгенского кодекса о границах. В Хельсинки обосновали свое решение спецоперацией на Украине и объявленной в России частичной мобилизацией. По мнению местных властей, это ставит под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения.