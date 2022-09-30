Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
17°
Сбт, 01
17°
Вск, 02
15°
ЦБ USD 57.41 -1.04 30/09
ЦБ EUR 55.41 -0.31 30/09
Нал. USD 63.06 / 67.57 30/09 09:30
Нал. EUR 60.52 / 66.01 30/09 09:30
Новости
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
Вчера 09:15
6 169
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 2022 19:39
8 825
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
24 646
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
3 132
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Финляндия закрыла границу для российских туристов
Это последняя из приграничных стран ЕС, которая закрыла границу для российских туристов. Еще 19 сентября границы закрыли Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Финляндия закрыла границу для российских туристов. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщило правительство страны.

Это последняя из приграничных стран ЕС, которая закрыла границу для российских туристов. Еще 19 сентября границы закрыли Польша, Литва, Латвия и Эстония.

«Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении финского кабмина.

Постановление распространяется как на приезжающих в Финляндию туристов, так и на транзит в другие страны через страну.

Ограничения основаны на статье Шенгенского кодекса о границах. В Хельсинки обосновали свое решение спецоперацией на Украине и объявленной в России частичной мобилизацией. По мнению местных властей, это ставит под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения.