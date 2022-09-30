Эксперт рассказал об изменениях в системе соцвыплат с 1 октября

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал об изменениях в системе соцвыплат с 1 октября. Об этом сообщило агентство « Прайм ».

По словам эксперта, в регионах проиндексируют выплаты по соцльготам и детским пособиям, а также фиксированные выплаты для граждан возрастом от 80 лет. Помимо этого, семьи. у которых среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума, до 1 октября должны подать заявления в ПФР для выплаты пособий на детей с 8 по 17 лет. Тогда период выплат начнется с 1 апреля 2022 года.

Также эксперт напомнил, что с 1 января 2023 года льготники смогут получать пособия, не назначенные автоматически, в денежном формате или в виде «набора социальных услуг». Он включит в себя лекарства, препараты, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты для детей-инвалидов, бесплатный проезд.