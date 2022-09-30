Двое полицейских смогли уехать из России за два дня до указа о запрете

Двое полицейских смогли уехать из России за два дня до указа о запрете. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Мужчины из Северной Осетии взяли отпуска до объявления мобилизации. После этого, без предупреждения руководства, они смогли уехать в Грузию. При пересечении границ они не назвали место работы, поэтому их пропустили без каких-то вопросов.

По данным Telegram-канала, капитаны полиции не планируют возвращаться в Россию. Далее они хотят поехать в США.

Напомним, о том, что сотрудникам МВД запретили покидать Россию, стало известно в пятницу, 30 сентября.