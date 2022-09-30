Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ стягивают силы к Запорожской области

По его словам, украинские власти считают Запорожскую область приоритетным направлением для контрнаступления. Он добавил, что к линии фронта переброшены в том числе свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, которые проходили подготовку в иностранных лагерях.

Украинские войска стягивают силы к Запорожской области. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские власти считают Запорожскую область приоритетным направлением для контрнаступления. Он добавил, что к линии фронта переброшены в том числе свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, которые проходили подготовку в иностранных лагерях.

«Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. В том числе переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — сказал Рогов.

Он также добавил, что несмотря на это Запорожская область все равно будет территорией России.